Rufe nach Panzerlieferungen für die Ukraine werden lauter

Scholz weicht Frage nach Kampfpanzerlieferungen aus

Auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat das Thema im Blick. Angesichts der aktuellen Erfolgsmeldungen aus der Ukraine müsse man im westlichen Bündnis bewerten: " Muss es jetzt weitere Waffenlieferungen geben? " Die internationale Abstimmung darüber müsse schnell passieren, so Klingbeil am Sonntag in der ARD.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wich am Montag auf die Frage nach der Bereitstellung westlicher Kampfpanzer aus. Es bleibe "bei der Haltung, die die deutsche Regierung seit Anfang an eingenommen hat und die auch für die Zukunft unserer Haltung sein wird, nämlich dass es keine deutschen Alleingänge gibt", sagte Scholz in Berlin.

Kühnert befürchtet "völlig irrationales russisches Handeln"

Auch der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dämpfte etwaige Erwartungen. Genau wie Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) verwies er darauf, dass bislang kein Staat westliche Panzer in die Ukraine geliefert habe. Man wolle nicht " schleichend " hineingezogen werden in den Krieg und Russland dazu zu animieren " völlig irrational zu handeln und am Ende noch ganz andere Staaten anzugreifen ", sagte Klingbeil dem Sender RTL/ntv.

Russland: Deutschland hat rote Linie überschritten

Der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, hat bereits die bisherigen Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert. " Allein die Lieferung tödlicher Waffen an das ukrainische Regime, die nicht nur gegen russische Soldaten, sondern auch gegen die Zivilbevölkerung im Donbass eingesetzt werden, ist eine 'rote Linie', die die deutsche Regierung (...) nicht hätte überschreiten dürfen ", sagte er der russischen Tageszeitung "Iswestija". Thorsten Benner vom Berliner Politik-Thinktank "Global Public Policy Institute" hält dagegen, dass eine intensivere Unterstützung der Ukraine dann auch keinen Unterschied mehr mache.

