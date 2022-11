Wie geht es in NRW weiter mit dem 49-Euro-Ticket?

Das sogenannte "Deutschlandticket" zu einem "Einführungspreis" von 49 Euro pro Monat soll, wenn alles nach Plan läuft, schon zum 1. Januar 2023 für alle im monatlichen Abonnement zur Verfügung stehen. Anfang November hatten sich Bund und Länder auf einen Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket geeinigt.

Man sei einen großen Schritt weiter, erklärte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Landtags. Er zeigt sich zuversichtlich, das Ticket zum Jahreswechsel an den Start zu bringen - oder zumindest kurz darauf. Es sei sicherlich kein einfacher Prozess, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, aber "Ich bin optimistisch, alle offenen Fragen in den nächsten Wochen klären zu können."