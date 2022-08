Nach toten Fischen in der Oder: Wie wird das Wasser in NRW kontrolliert?

Bislang sind noch keine Fischkadaver im deutschen Teil des Stettiner Haffs angekommen. Das teilte das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern mit. Aber wie konnte es zu der Umweltkatastrophe kommen? Und wie werden eigentlich Flüsse und Seen in NRW untersucht?

Wo liegen die Ursachen für das Fischsterben in der Oder?

Die Gründe für die toten Fische in der Oder stehen bislang noch nicht fest. Es gibt mittlerweile einige Theorien. Eine ist, dass Chemie-Abfälle in den Fluss gekippt wurden. Auch im Wasser gelöste Salze könnten im Zusammenhang mit dem Fischsterben stehen. Die Quelle der Verschmutzung wird in Polen vermutet.

Polnische Behörden hatten wohl bereits Ende Juli Hinweise, dass in dem Fluss massenweise verendete Fische treiben. Dass diese Informationen nicht weitergegeben wurden, hat bereits zu Verstimmungen zwischen Deutschland und Polen geführt. Bundesumweltministerin Steffi Lemke sagte, sie habe deshalb nun eine bessere Koordinierung vereinbart.

Tote Fische treiben im Wasser