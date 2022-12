Eiskalte Nächte in NRW: Hilfe für Obdachlose bei Minusgraden

Auch die Kältehilfe der Johanniter konzentriert sich auf die Betreuungslücke in der Nacht. Mehr als 120 ehrenamtlich Helfende kümmern sich an fünf Standorten in NRW um ihre Gäste: In Bonn und Rhein-Sieg-Kreis, in Aachen, Bochum, Münster und Düsseldorf.

In NRW ist auch das Deutsche Rote Kreuz mit Kältebussen in mehreren Städten auf den Straßen, um den Obdachlosen im Winter zu helfen, zum Beispiel in Wattenscheid.

Die Obdachlosenhilfe "FairSorger" in Essen verteilt seit sechs Jahren Mahlzeiten an Bedürftige, zum Teil versorgen sie an einem Tag bis zu hundert Gäste. Am vergangenen Montag, dem Tag des Ehrenamts, waren sie zum Tausendsten Mal unterwegs.