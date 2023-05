Stichwahl in der Türkei: Das müssen Wahlberechtigte in NRW wissen

Stichwahl am 28. Mai 2023

In nicht ganz zwei Wochen, bei einer Stichwahl am 28. Mai, reicht dann eine einfache Mehrheit für den Sieg. Wer seine Stimme aus dem Ausland abgeben will, muss allerdings schon deutlich früher wählen. Was wahlberechtige Türken in NRW wissen müssen haben wir hier zusammengefasst:

Wann können Türken ihre Stimme für die Stichwahl abgeben?

Als Termin für alle wahlberchtigten Türken in NRW ist ein fünftägiger Zeitraum festgesetzt worden – und zwar vom 20. bis zum 24. Mai 2023. Der Grund: Viele Wahlberechtigte haben eine etwas weitere Anreise zu den Wahlbüros.

Wo wird die Stimme für die türkische Stichwahl abgegeben?

In NRW werden die Wahlbüros von den Generalkonsulaten in Münster, Essen, Düsseldorf und Köln eingerichtet. Es sind die gleichen Orte wie bereits bei der ersten Wahlrunde. Im Rheinland wird zum Beispiel direkt im Generalkonsulat in Hürth gewählt.

Für den Konsulatsbezirk Münster ist das Wahlbüro aus Platzgründen wieder am Flughafen Münster / Osnabrück. Es ist an allen Tagen von 8 bis 23 Uhr geöffnet.

Wo und wann werden die Stimmen ausgezählt?

Alle in NRW abgegebenen Stimmen für die türkische Stichwahl werden wieder in der Türkei ausgezählt. Am 25. Mai werden die Wahlurnen nach Ankara geflogen. Geöffnet und ausgezählt werden sie am Tag der Stichwahl selbst, also am 28. Mai 2023.

Kann man sich noch nachträglich für die Stichwahl registrieren?

Nein, es ist keine nachträgliche Registrierung möglich. Für alle, die sich nicht schon für die erste Wahlrunde registrieren lassen haben, ist der Zug für diese Wahl abgefahren. Wählen können nur all jene, die bereits registriert sind, so das türkische Generalkonsulat in Münster.