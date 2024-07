Wetter in NRW: "Regen im Sommer ist ganz normal"

In welcher Weise Regen fällt, könnte sich perspektivisch übrigens verändern. " Die Klimamodelle deuten darauf hin, dass es in Zukunft weniger Nieselregen, dafür aber mehr Wolkenbrüche und Gewitter geben werde ", sagt der Meteorologe.

Badeaufsicht Bärbel Setzer am Dienstag im größten Naturfreibad NRW in Müsen bei Kreuztal: „Heute ist Sommer“

" Dass dieser Sommer vielen Menschen bisher so wechselhaft erscheint, hat aber eher wenig mit dem Klimawandel zu tun ", so Vogt. " Unsere Sommer in Mitteleuropa sind traditionell wechselhaft. " Statistisch sei nur knapp jeder zweite Tag komplett trocken. " Deshalb haben wir den Mittelmeertourismus erfunden - und tauschen seither 50 Regentage in Rösrath gegen 15 in Rimini. "

Dafür, dass es sich dieses Jahr - zumindest bislang - nicht sehr sommerlich anfühlt, liegt wohl eher an der jüngeren Vergangenheit. 2022 und 2018 regnete es in den drei Sommermonaten Juni, Juli und August in NRW insgesamt nämlich nur an 30 Tagen. 2019 waren es auch nur 34 Regentage.