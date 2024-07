Es sind nicht nur die Massen an Touristen, die in beliebten Ferienregionen Einheimische auf die Barrikaden treiben. Anstoß nehmen viele auch am Auftreten und Verhalten von Reisenden. 7 Tipps, wie Urlauberinnen und Urlauber für Wohlwollen und Zufriedenheit bei ihren Gastgebern sorgen können.

Tipp 1: Respekt zeigen

Alien Spiller

" Grundsätzlich lohnt es sich, eigene Vorstellungen und gängige Stereotype zum Zielgebiet kritisch zu hinterfragen, um vor Ort respektvolle Begegnungen auf Augenhöhe zu ermöglichen “, sagt Alien Spiller von der Arbeitsstelle Tourism Watch dem WDR . Tourism Watch ist bei der Hilfsorganisation "Brot für die Welt" angesiedelt. Spiller empfiehlt, sich vorab gründlich über das Reiseland zu informieren und das eigene Verhalten am Ziel den örtlichen Begebenheiten anzupassen.

Ein weiterer Aspekt: " Manche neigen dazu, gegenüber Einheimischen überheblich aufzutreten ", sagt Dirk Reiser, Professor für Nachhaltiges Tourismusmanagement an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve, dem WDR . So gebe es Menschen, die sich von oben herab etwa gegenüber Zimmermädchen oder anderen Bediensteten zeigten.

Dabei sei die Devise: Behandele andere immer so, wie Du selbst gerne behandelt werden möchtest. Respekt zeige sich aber auch darin, in welchem Zustand man ein Hotelzimmer hinterlässt. Unachtsam sei es zudem, sich am Buffet zu viel Essen auf den Teller zu laden und dann Reste zurückzulassen.

Tipp 2: Kleidung anpassen

Frauen in Hotpants oder Minirock und engen Tops – Männer in Shorts und Unterhemd: Solche Bekleidung ist vor allem in Kirchen, Moscheen und Tempeln unüblich und kann Einheimische provozieren. Daher gilt: " Immer auf angepasste Kleidung achten – und sich daran orientieren, was die Bevölkerung vor Ort trägt ", rät Reiser.

Tipp 3: Wasser und Energie maßvoll nutzen