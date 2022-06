Das Vorhaben reiht sich in einer Vielzahl von weiteren US -Filmproduktionen ein, die an Rhein und Ruhr bereits entstanden sind. Wer unter den Film-Fans erinnert sich nicht an die Literaturverfilmung "Cloud Atlas", die von sechs verschiedenen Menschen und ihren miteinander verwobenen Schicksalen erzählt? Und vor allem an die Starbesetzung um Schauspieler wie Tom Hanks, Halle Berry und Hugh Grant? Die Dreharbeiten des Streifens, der 2012 über die Leinwände flimmerte, gingen zum Teil in Düsseldorf über die Bühne.

Kontrastreiches NRW - Es gibt kaum ein Motiv, das es nicht gibt

Ebenfalls an Rhein und Ruhr entstanden, zumindest in Teilen und mit Unterstützung der Film- und Medienstiftung NRW , sind berühmte Produktionen wie "Schtonk" (Oscar-nominiert), "Die fabelhafte Welt der Amélie", "Rush", "Der Medicus", "Aus dem Nichts“ (Golden Globe), "Toni Erdmann" (Oscar-nominiert) und noch viele viele mehr. Für den Hollywood-Film "Spencer" wurden Szenen mit der Schauspielerin Kristen Stewart, die Prinzessin Diana verkörperte, im Schloss Nordkirchen im südlichen Münsterland gedreht.

Doch was fasziniert US -Filmproduzenten an NRW ? Fachleute sind überzeugt: Es gibt kaum ein Motiv, das es in NRW nicht gibt: Arbeiterviertel und Wasserschlösser, Fachwerkdörfer und Hochhaussiedlungen, Industrie und modernste Glas-/Stahlarchitektur - plus jede Menge Natur.

Vieles lässt sich in Studios nachbauen

Und wenn es ein Motiv nicht gibt, kann es in Studios gebaut werden. Die MMC Studios in Köln verfügen mit dem Coloneum in Köln-Ossendorf über eine der größten und modernsten Studiolandschaften Europas. Seit 2020 gibt es dort auch die Möglichkeit, mit Hilfe von hochauflösenden LED-Leinwänden an einem virtuellen Set zu drehen. So wurde beispielsweise 2021 die Kulisse New Yorks für den Film "Inside" mit Willem Dafoe simuliert.

Warum sonst noch internationale Filme gerne hierzulande realisiert werden? Experten glauben, dass es für Produzenten aus dem Ausland attraktiv ist, sich einen deutschen Koproduzenten zu suchen. Schließlich gibt es in Deutschland sowohl die nationalen automatischen Subventionsfonds (Deutscher Filmförderfonds = DFFF II.), als auch die regionalen Förderanstalten wie die Film- und Medienstiftung in NRW. Insofern gilt es als sehr wahrscheinlich, dass nach der Vorgeschichte zum Hollywood-Streifen "Die Tribute von Panem" weitere internationale Produktionen in Deutschland erfolgen. Nicht zuletzt in NRW mit seinen vielen Motiven.