Casting für "Tribute von Panem" in NRW

Bei "Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange" nach dem Bestseller von Suzanne Collins handelt es sich um das Prequel zur Filmreihe, also um die Vorgeschichte. Eine Casting-Agentur sucht jetzt Komparsen, die für bis zu acht Drehtage vor der Kamera mitwirken sollen.

Genaue Drehorte noch geheim

Gesucht werden Menschen von acht bis 80 Jahren jeglicher Herkunft und Ethnizität und aller Geschlechter. Sie sollen in dem Hollywood-Film die Einwohner von Panem darstellen und entsprechend " gerne besonders dünn " sein, sagt Gregor Weber von der Agentur Eick in Ennepetal. Piercings, gefärbte Haare, Solariumbräune und Tattoos an sichtbaren Körperstellen hingegen seien nicht gewünscht.

Im fünften Teil der Filmreihe wird die Vorgeschichte der Protagonistin Katniss erzählt. Gedreht werden soll unter anderem in Hattingen und Köln, aber auch in Duisburg; vielleicht im Landschaftspark Nord? Dazu wird natürlich noch nichts verraten: " Bei jeder großen Produktion gibt es Auflagen, was man sagen darf und was nicht. Ich bin froh, dass wir sagen können, dass es die "Tribute von Panem" sind und dass wir auch in NRW sind ", so Weber weiter.

Bewerbung im Internet

Als Komparse bewerben kann man sich bis zum 8. August im Internet. Dafür benötigt die Casting-Agentur zwei tagesaktuelle Fotos, Körper- sowie Konfektionsgröße. Die Bewerbungsseite wurde am ersten Tag bereits fast 10.000-mal aufgerufen.