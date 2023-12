Mehr Schlagzeilen

Attentäter von Paris bekennt sich zu IS • In Frankreich hat sich der mutmaßliche Attentäter von Paris zur Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) bekannt. Laut der Staatsanwaltschaft beweist das ein Video, außerdem soll er Kontakt zu anderen Islamisten gehabt haben. Der Mann hatte gestern in der Nähe des Eiffelturms einen jungen Deutschen erstochen und zwei weitere Menschen verletzt.

Israel weitet Bodenoffensive im gesamten Gazastreifen aus • Die israelische Armee hat im Kampf gegen die radikalislamische Hamas ihre Bodenoffensive im "gesamten Gazastreifen" ausgeweitet. "Die Armee operiert überall dort, wo die Hamas Hochburgen hat" , erklärte Armee-Sprecher Daniel Hagari am späten Sonntagabend. Nach Ende der Feuerpause am Freitag hatte sich das israelische Militär zunächst auf Luftangriffe in dem Palästinensergebiet konzentriert.

Sipri -Bericht über Waffenhersteller • Die Zahlen scheinen auf den ersten Blick paradox. Die Nachfrage nach Waffen, Munition und militärischen Dienstleistungen ist seit dem Krieg gegen die Ukraine steil angestiegen - die Umsätze der 100 größten Rüstungsunternehmen sind 2022 allerdings um 3,1 Prozent gesunken. Das leichte Minus liegt wohl an Lieferkettenproblemen. Die Auftragsbücher seien prall gefüllt, diesen Effekt werde man in den kommenden Jahren sehen.

Senioren sollen Fahrtüchtigleit regelmäßig nachweisen

EU-Beratungen über Führerscheinreform • Heute treffen sich die Verkehrsministerinnen und -minister der EU in Brüssel, um über mögliche neue EU-Führerscheinregeln zu sprechen. Einige Vorschläge der Kommission hatten für Aufregung gesorgt - etwa, dass Führerscheine alle fünf Jahre aufgefrischt werden sollen, ab einem gewissen Alter möglicherweise auch mittels Gesundheitscheck. Der Verkehrsausschuss geht noch weiter und hat zum Beispiel Tempo 90 für Fahranfänger gefordert.