Deutschland wohl bei Rote-Meer-Mission dabei • Deutschland will sich offenbar an einer Mission zum Schutz von Container-Schiffen beteiligen. Das wollen die "Süddeutsche Zeitung" und der "Spiegel" aus Regierungskreisen erfahren haben. Im Roten Meer, der schnellsten Verbindung zwischen Europa und Asien, greifen Huthi-Rebellen aus dem Jemen immer wieder Frachter an. Die fahren deswegen große Umwege. Die USA und andere Länder haben beschlossen, mit Militär gegen die Angriffe vorzugehen. Offenbar will sich jetzt auch Deutschland an der Schutz-Mission beteiligen.

Frankreichs Parlament stimmt für schärfere Einwanderungsregeln • Frankreich hat sein Einwanderungsgesetz verschärft. Unter anderem werden Sozialleistungen erst nach einem längeren Zeitraum gewährt. Die Debatte über das Gesetz hat in der französischen Regierung für Streit gesorgt. Mehrere Minister haben mit Rücktritt gedroht, der Gesundheitsheitsminister soll ihn bereits eingereicht haben.

Donald Trump darf nicht in Vorwahlen antreten • In den USA könnte ein Gerichts-Urteil große Konsequenzen für Ex-Präsident Donald Trump haben. Im Bundesstaat Colorado hat das Oberste Gericht entschieden, dass Trump bei der nächsten Präsidentschaftswahl dort nicht antreten darf. Grund ist sein Verhalten beim Sturm auf das US -Kapitol vor knapp drei Jahren. Trump kann gegen das Urteil vorgehen. Dann könnte der Streit vor das Oberste Gericht der USA gehen.

Nachrichten aus NRW

Bochumer Brandanschlag: Auswärtiges Amt bestellt Iran-Vertreter ein • Nach dem Prozess um einen Brandanschlag auf eine Schule in Bochum, der laut Urteil eigentlich einer Synagoge gelten sollte, hat das Auswärtige Amt den Geschäftsträger der iranischen Botschaft einbestellt. Der geplante Anschlag auf eine Synagoge gehe laut dem Oberlandesgericht Düsseldorf auf eine staatliche iranische Stelle zurück, erklärte das Außenministerium am Dienstagabend auf der Plattform X (früher Twitter). Für den Brandanschlag war ein 36-jähriger Deutsch-Iraner zuvor zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.