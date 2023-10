Zusammengestellt von Sabine Meuter und Andreas Poulakos aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Tote bei Busunglück in Venedig • In Venedig sind gestern Abend bei einem schweren Busunglück mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 20 weitere wurden verletzt. Noch unbestätigten Meldungen zufolge soll unter den Opfern auch eine Person mit deutscher Staatsangehörigkeit sein. Bürgermeister Luigi Brugnaro sprach von einer "Tragödie" und einer "apokalyptischen Szene". Unter den Opfern des Unglücks seien "ukrainische Touristen", hieß es seitens der Stadt, auch viele Minderjährige seien betroffen.

Laut der Feuerwehr von Venedig fing der Bus Feuer, nachdem er von einer Brücke über eine Eisenbahnlinie zwischen Mestre und Marghera, zwei zu Venedig gehörenden Ortschaften, gestürzt war. Der Bus befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks gegen 19.30 Uhr auf dem Rückweg vom historischen Zentrum Venedigs zu einem Campingplatz. Die Unfallursache ist unklar. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.

Nachrichten aus NRW

Die A40 bei Bochum