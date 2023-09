Achtung Pendler: B1 Richtung Bochum tagelang gesperrt

Es geht um einen Abschnitt von knapp zwei Kilometern, der saniert werden muss. Ab der B236 soll die B1 in Richtung Bochum gesperrt werden. Tausende Autofahrer fahren hier täglich durch. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, plant die Stadt eine umfangreich Sanierung. Durch die Sperrung aller Spuren könne die Fahrbahndecke in einem Stück aufgebracht werden. Dadurch werde auch die Qualität der Straße besser, heißt es seitens der Stadt.

Rund 18.000 Quadratmeter Asphaltdeckschicht müssen demnach abgefräst werden, um anschließend eine neue Schicht aufzutragen. Es gibt auch einige größere Schäden, sogenannte Durchbrüche. An diesen Stellen muss der gesamte Oberbau der Fahrbahn erneuert werden. Außerdem werden 30 Schachtabdeckungen angepasst und, wo nötig, erneuert.

Zwei BVB -Spiele im geplanten Zeitraum

Die Stadt Dortmund hat für die Sanierungsarbeiten den Zeitraum vom 04. bis zum 09. Oktober vorgesehen. Aber genau in diesem Zeitraum hat der BVB zwei Spiele. Am Mittwochabend (04.10.) spielt der BVB in der Champions-League, am Samstag (07.10.) ist das Heimspiel in der Bundesliga.

Zum Zeitpunkt der Planung waren die Termine noch nicht bekannt. Jetzt versucht die Stadt, die Sanierungsarbeiten um ein paar Tage zu verschieben. Klar ist aber, die Arbeiten müssen in den Herbstferien gemacht werden.

Baustelle eine Katastrophe für Geschäftsleute

Filialleiter Albanito

So oder so – für die Geschäftsleute an der B1 ist die geplante Baustelle eine Katastrophe. Denn sie sind mit dem Auto nur über die B1 erreichbar. An der Strecke befinden Hotels, eine Tankstelle und verschiedene Geschäfte. Alfredo Albanito ist Filialleiter im Babymarkt. Bei ihm kaufen Schwangere oder junge Eltern ein. Die, sagt er, seien auf das Auto angewiesen.

"Wenn wir nicht erreichbar sind, bedeutet das nichts anderes als eine Schließung für die komplette Zeit und Umsatzeinbußen, die nicht regenerierbar sind." Alfredo Albanito

Für die Geschäftsleute bemüht sich die Stadt Dortmund um eine Lösung. Wie genau die aussieht, ist aber noch unklar. Klar ist aber: Die Sperrung kommt. Ob in der ersten oder zweiten Herbstferienwoche, dass muss die Stadt Dortmund noch entscheiden.