Bestimmung durch Laserfluoreszenzspektroskopie

Das Besondere: Durch eine spezielle Laser-Technik kann das Geschlecht des entstehenden Kükens bestimmt werden, ohne die Eierschale zu beschädigen. Das vermeidet Stress für die Embryonen.

Diese Messmethode ist nicht neu. Sie wurde in der Vergangenheit zum Beispiel für die Analyse von Kraftstoffen angewendet. " In unserem Fall regt der Lichtstrahl geschlechtsspezifische Substanzen an, die zu leuchten anfangen ", erklärt Helene Dörksen.

Das Ziel: alltagstaugliche Test-Anlagen

Eier in einer Brüterei

Im Labor funktioniert das Verfahren bereits gut. Die Treffergenauigkeit liege bei 98 Prozent, teilt die Hochschule mit. Mit der Förderung in Höhe von 3 Millionen Euro könnten die Wissenschaftler eine richtige Testanlage bauen, um das Verfahren in Zukunft für Brütereien in Serie bringen zu können.

Eine möglichst frühe Geschlechtsbestimmung im Brut-Ei ist auch deshalb vorteilhaft, weil ab 2024 in Deutschland auch für den Abbruch der Bebrütung strengere Regeln gelten.

Auch an anderen Forschungseinrichtungen wie etwa der TU Dresden oder bei Unternehmen wie Seleggt und In-Ovo wird seit längerem zu Möglichkeiten geforscht, das Kükentöten zu vermeiden.

Über dieses Thema berichtet die Lokalzeit OWL am 04.10.2023 im Hörfunk auf WDR2.