Bayern verpassen Champions-League-Finale • Der große Traum des FC Bayern vom Finale der Champions League gegen Borussia Dortmund ist gestern Abend spektakulär geplatzt. Im Halbfinale gegen Real Madrid stand es am Ende 1:2 (0:0) für die Gastgeber. Auch die überraschende Führung durch ein Traumtor von Alphonso Davies (68.) hatte nicht geholfen - nach einem Torwartfehler konnte Joselu (88.) ausgleichen. Vier Minuten später schlug der frühere Hannoveraner erneut zu und sorgte für den späten Triumph der Spanier.

Joe Biden

Biden stellt Waffenhilfe an Israel infrage • US-Präsident Joe Biden hat Israel mit einer Einschränkung von Waffenlieferungen gedroht. " Ich habe deutlich gemacht, dass ich keine Waffen liefern werde, wenn sie in Rafah einmarschieren ", sagte Biden gestern bei CNN . Er räumte ein, dass an Israel gelieferte US -Bomben während der Offensive zur Zerschlagung der Hamas auch Zivilisten im Gazastreifen getötet hätten. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.

Großdemos beim zweiten ESC -Halbfinale angekündigt • Lange war nicht klar, ob sie überhaupt beim Eurovision Song Contest 2024 antreten darf: die israelische Kandidatin Eden Golan. Ihre Songtexte waren der Europäischen Rundfunkunion zu politisch. Heute Abend tritt sie mit "Hurricane" im schwedischen Malmö an. WDR Event überträgt die Show ab 21.00 Uhr live aus Schweden. Doch es werden heftige Proteste erwartet - bis zu 20.000 Teilnehmende wollen in Malmö gegen die israelische Offensive in Gaza demonstrieren.

CDU -Parteitag beendet • Gestern ging der dreitägige CDU -Parteitag in Berlin zu Ende, und mit ihrem neuen Parteiprogramm hat sich die CDU deutlich konservativer als zuvor positioniert: Die EU-Außengrenzen müssten strenger geschützt werden, sagte Parteichef Friedrich Merz gestern Abend im WDR-Interview. Und vor dem Klimaschutz komme eine erfolgreiche Wirtschaft. Dann sei es " dem Erfindungsreichtum aller Beteiligten" überlassen, wie man die Klimaziele erreiche.

Olympisches Feuer in Frankreich angekommen • Rund elf Wochen vor den Spielen in Paris hat das olympische Feuer französischen Boden erreicht. Die Flamme kam gestern Abend in Marseille an Bord des Dreimasters Belem an und wurde von einem Feuerwerk begleitet. Für Überraschung sorgte, dass der Marseiller Rapper Jul das olympische Feuer entzündete. Nach Angaben des Fernsehsenders BFM schauten 120.000 Menschen vor Ort im Hafen zu.

Schlagerstar auf Abwegen

Heino singt auf Techno-Festival • Volksmusik-Legende Heino tritt in diesem Jahr beim Electronic-Music-Festival "Parookaville" in Weeze auf. Am 21. Juli werde der 85-Jährige seine größten Hits vortragen. " Heino freut sich schon sehr ", erklärte sein Management. "Parookaville" wird in diesem Jahr vom 17. bis zum 21. Juli gefeiert. Im vergangenen Jahr kamen laut Veranstalter etwa 225.000 Besucher.

DAS WETTER IN NRW

Es wird wärmer! • Ob wegen Christi Himmelfahrt oder Vatertag - für alle, die heute raus wollen, gibt es gute Nachrichten: Zwar beginnt der Tag hier und da noch grau und neblig, bald aber setzt sich vielerorts die Sonne durch. Im Tagesverlauf können Quellwolken aufkommen. Es soll aber bis zum Abend überwiegend freundlich und trocken bleiben. Dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 22 Grad.