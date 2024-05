CDU-Parteichef Merz im WDR-Interview: "Wir leben in einer neuen Zeit"

Friedrich Merz im Interview mit der Aktuellen Stunde

Im Interview mit der Aktuellen Stunde verteidigte CDU-Parteichef Merz am Mittwoch den Kurs der Christdemokraten selbstbewusst: Man habe in der Flüchtlingspolitik die Bundespolitik bereits " korrigiert ".

WDR: Herr Merz, markiert dieser Parteitag eine Zeitenwende hin zu einer deutlich konservativeren Union?

Friedrich Merz: Wir mussten nach 17 Jahren unser Grundsatzprogramm ganz wesentlich neu schreiben. Ein Beispiel: Das Wort Digitalisierung ist im alten Grundsatzprogramm überhaupt nicht vorgekommen. Wir leben in einer neuen Zeit. Wir mussten uns auf diese neuen Herausforderungen grundsätzlich neu einstellen. Und das Programm atmet den Geist der CDU: christlich, sozial, liberal und konservativ.

WDR: Der mit Abstand wichtigste Politikbereich wird in Zukunft der Klimaschutz sein. Ihre Europa-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen betreibt einen Green Deal, ein ganzes Bündel staatlicher Maßnahmen. Sie aber wollen das den Erfindern und Ingenieuren überlassen. Wie passt das zusammen?

Merz: Klimawandel im Industrieland

Merz: Das passt sehr gut zusammen, weil wir einfach mal die Voraussetzungen aufgeschrieben haben für einen erfolgreichen Klimawandel, wenn wir gleichzeitig Industrieland bleiben wollen. Wir müssen eine starke Volkswirtschaft bleiben. Erst dann ist das alles möglich, was mit dem Klimawandel auch an Veränderungen und an Kosten verbunden ist.

Und ganz anders als etwa die Grünen wollen wir das nicht mit Regulierung, Bevormundung, immer stärkeren Gesetzen. Sondern wir wollen das mit vernünftigen marktwirtschaftlichen Instrumenten, technologieoffen. Das heißt, dass wir nichts verbieten, sondern Grenzwerte festsetzen, Perspektiven aufzeigen. Es dann aber dem Erfindungsreichtum aller Beteiligten – und dazu gehören natürlich Ingenieurinnen und Ingenieure, Wissenschaftler, Unternehmen – überlassen, zu sagen, wie wir diese Ziele erreichen. Und deswegen lehnen wir zum Beispiel auch das Verbot des Verbrennermotors ab.

WDR: Die Wehrpflicht - von der letzten CDU-Regierung seit 2011 ausgesetzt, soll schrittweise wiederkommen. Atomkraft - von der letzten CDU-Regierung wurde der Ausstieg beschlossen, jetzt heißt es: Nicht verzichtbar. Was entgegnen Sie den Kritikern, die sagen: Mit Merz marschiert die Union zurück in die 1990er?

Merz: Darüber kann ich wirklich nur herzlich lachen. Wir haben in der Flüchtlingspolitik den Kurs in der Bundestagsfraktion schon im letzten Jahr korrigiert. Das haben wir jetzt in der Partei nachvollzogen und einstimmig beschlossen. Wir haben in der Energiepolitik etwas korrigiert, was in anderen Ländern schon längst korrigiert worden ist: Zurzeit sind in der Welt 600 Kernkraftwerke in Betrieb, 40 neue im Bau. Wir dagegen schalten in Deutschland die drei sichersten, die wir hatten, ab.