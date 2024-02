Zusammengestellt von Jörn Kießler und Sabine Schmitt aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Aschermittwoch und Valentinstag am selben Tag • Dass der Valentinstag auf Aschermittwoch fällt, ist eine Seltenheit. Rechnet man das laufende Jahr mit, gab es diese Konstellation in den vergangenen 100 Jahren nur vier Mal. Inhaltlich liegen die beiden Anlässe, die heute gefeiert werden, auf den ersten Blick recht weit auseinander: Während für die Jecken am Aschermittwoch alles vorbei ist und mit der Fastenzeit der Verzicht beginnt, nutzen viele Verliebte den Valentinstag, um schön Essen zu gehen, sich etwas zu gönnen und einander zu verwöhnen.