Valentinstag trifft auf Aschermittwoch: Warum beides besser zusammenpasst als gedacht

Ab Aschermittwoch ist bei vielen Verzicht angesagt

Und nun zum Aschermittwoch: Nach altem Brauch üben sich manche Menschen von Aschermittwoch bis Ostern in Verzicht. Sie lassen die Finger von Alkohol oder Süßigkeiten. Manche schalten zumindest zeitweise das Smartphone aus oder fahren kein Auto. Andere entscheiden sich auch für eine klassische Fastenkur. Daneben gibt es auch andere Möglichkeiten des Verzichts. Anregungen für Klimagerechtigkeit und Umweltschutz will die Aktion "Klimafasten" der Kirchen geben, die in jeder Fastenwoche für ein anderes Thema - etwa Ernährung und Mobilität - sensibilisieren möchte. Die 40-tägige Fastenzeit heißt mitunter auch Passionszeit. Sie soll an die Leidensgeschichte Jesu bis zu seiner Kreuzigung erinnern, der an Karfreitag gedacht wird.

So können Liebende beiden Tagen gerecht werden

Der Aschermittwoch markiert aber auch den Beginn einer Zeit, in der es um Einkehr und Reflexion geht. Das wiederum können Paare am Valentinstag, dem Festtag der Liebenden, auch beim romantischen Dinner zelebrieren - indem sie gemeinsam ihre Beziehung reflektieren und ausloten, was alles gut oder im Alltag mitunter auch nicht so gut läuft. Wenn sich Liebende dann beim Valentins-Essen ein Fisch-Menü gönnen, werden sie auch der Vorgabe, ab Aschermittwoch auf Fleisch zu verzichten, gerecht. Man muss sich gar nicht entscheiden für Herz oder Aschekreuz. Es geht beides.

Unsere Quellen: