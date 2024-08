WHO-Umfrage: Jugendliche benutzen beim Sex immer seltener Kondome in Europa • In Europa benutzen Jugendliche beim Sex immer seltener Kondome. Das zeigt eine neue Studie der Weltgesundheitsorganisation. So gaben nur noch rund 60 Prozent der Jungen an, zu verhüten. Vor zehn Jahren waren es noch 70 Prozent. Damit steigt das Risiko für sexuell übertragbare Krankheiten und ungewollte Schwangerschaften.

DAS WETTER IN NRW

Sonnig und heiß, aber zunehmend schwül • Auch heute geht es in NRW wieder heiß her. Die Temperaturen steigen in der Sonne schnell an, nur wird es im Tagesverlauf zunehmend schwül. Unangenehm. Rund um Winterberg im Sauerland werden der WDR-Wetterredaktion zufolge Höchstwerte bis 27 Grad erwartet, in Höxter in Ostwestfalen-Lippe können es sogar bis zu 33 Grad werden. Vorsicht ist auch geboten: Ab dem späten Nachmittag und vor allem im Laufe des späteren Abends kann es vereinzelt Schauer und Gewitter geben, die auch kräftig sein können - wie immer in diesem Sommer.