Harris kündigt Konsequenzen bei illegaler Migration an • Kamala Harris hat in ihrem ersten Interview seit ihrer Nominierung zur US -Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Maßnahmen für Migranten angekündigt, die illegal die Grenze übertreten. " Ich denke, es sollte Konsequenzen geben ", sagte Harris beim Sender CNN . Harris ist als US -Vize unter anderem für das Thema Migration zuständig gewesen. Donald Trump greift die 59-Jährige bei dieser Thematik immer wieder heftig an und wirft ihr Versagen vor.

Sahra Wagenknecht verlässt die Bühne

Farbattacke auf Wagenknecht • Ein Mann hat gestern die BSW -Bundesvorsitzende Sahra Wagenknecht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Erfurt mit roter Farbe attackiert. Beamte überwältigten den 50-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Wagenknecht sei von der Flüssigkeit am Arm getroffen, aber nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Medaillenchancen beim deutschen Paralympics-Team • Beim heutigen Schwimmen über 100 Meter Freistil der Startklasse S5 peilen Tanja Scholz und Gina Bötcher das Podest an. Verena Schott gehört über die 200 Meter Lagen zu den Medaillenanwärterinnen. Der gebürtige Neusser Philip Hebmüller nimmt an den heutigen Finals nicht teil. Er wurde gestern in seinem Vorlauf über 100 Meter Schmetterling Sechster. In Paris wird er aber noch mehrmals starten: Er geht über 100 Meter Brust und Schmetterling sowie über die 200 Meter Lagen ins Becken.

Deutsche Familienunternehmer warnen vor der AfD • Der Verband Die Familienunternehmer hat vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg vor der Wahl der in Teilen rechtsextremen Alternative für Deutschland gewarnt. Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann aus Hamm sagte dem WDR : " Die Familienunternehmer sprechen sich in Land und Bund deutlich gegen eine Wahl der AfD aus. Die AfD ist eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland ." Am Mittwoch hatte sich schon Handelsriese Edeka indirekt gegen die AfD ausgesprochen - ebenso wie vor Kurzem zahlreiche Unternehmen, auch aus NRW .

Prozess wegen Hochzeitskorso auf A3 • Am Amtsgericht Düsseldorf müssen sich sieben Männer verantworten, sie sollen vor mehr als fünf Jahren alle Fahrspuren der Autobahn 3 in Richtung Köln mit einem Hochzeitkorso blockiert haben. Sie sind wegen gemeinschaftlicher Nötigung angeklagt.

Gaza-Feuerpausen für Impfaktion • Begrenzte humanitäre Feuerpausen im heftig umkämpften Gazastreifen sollen die Massenimpfung von Hunderttausenden Kindern gegen Polio ermöglichen. Israel stimmte nach Angaben der Vereinten Nationen täglichen Waffenruhen ab Sonntag zu. In drei Teilen des Küstenstreifens sollen nacheinander an jeweils drei Tagen die Kämpfe von morgens bis nachmittags eingestellt werden.

Caravan-Messe in Düsseldorf startet • Mit einem Preview Day startet heute der Caravan Salon in Düsseldorf. Laut Veranstalter ist die Messe so groß wie noch nie. Bei den Ausstellern gibt es mit 750 eine Rekordbeteiligung. Erwartet werden mehr als 250.000 Besucher. Laut einer ADAC -Auswertung im Jahr 2023 sind 21 Prozent der Über-16-Jährigen in Deutschland Camperinnen und Camper.

DAS WETTER IN NRW

Wolken und auch mal Schauer • Heute sind mal mehr, mal weniger dichte Wolken am Himmel. Dabei wird es vor allem zwischen Eifel, Selfkant und Weserbergland unbeständig - mit dichteren Wolkenfeldern und ein paar Schauern, punktuell auch Gewittern. Sonst gibt es ab und zu auch ein paar Wolkenlücken. In Lemgo sind bis zu 22 Grad zu erwarten, in Gelsenkirchen und Aachen bis 23 und in Königswinter und Attendorn bis 24 Grad. Das Wochenende wird mit bis zu 30 Grad wieder wärmer - bei einem Mix aus Sonne und Wolken.