Wurde am 9. August ein neues Kapitel in der Musikgeschichte aufgeschlagen? Und wenn ja: Wird es ein Schauermärchen oder eine Erfolgsstory? Fakt ist: An diesem Tag erreichte der Song " Verknallt in einen Talahon " Platz 48 der deutschen Charts. Der Song, der musikalisch an die deutschen Schlager der 60er erinnert, wurde von einer künstlichen Intelligenz (KI) komponiert, gespielt und gesungen. Er ist der erste seiner Art, der eine gewisse Masse erreichen konnte.

Fünf Millionen Aufrufe auf Spotify, zig Videos auf TikTok und Instagram, die den Song verwenden: Dem Produzenten Josua Waghubinger, der den Song unter dem Künstlernamen Butterbro zunächst als kleine Spielerei veröffentlicht hat, ist ein echter Überraschungshit gelungen. " Dass ich damit in den Charts gelandet bin, darüber bin ich immer noch jeden Tag baff ", sagte er im Interview mit dem WDR.

Welche Technik haben Sie für den Song benutzt? Eine spezielle Software für Profis?

Josua Waghubinger: Nein, das war eine Allerweltsversion. Das Programm heißt Udio, das kann jeder gratis nutzen. Ich habe mir allerdings das Abo der Premium-Variante gekauft, um mehr Optionen zu haben und ein bisschen experimentieren zu können.

Es war also schon etwas Arbeit? Sie haben nicht nur schnell mal eine Aufgabenbeschreibung, einen so genannten Prompt, geschrieben und die KI den Rest machen lassen?

Songschreiben leicht gemacht dank KI

Waghubinger: Nein, ein bisschen mehr steckt da schon dahinter. Ich habe zunächst eine 30-sekündige Version hochgeladen, die dann ziemlich schnell auf TikTok zum Ohrwurm wurde. Darauf wurde ich oft angeschrieben, die Leute wollten einen ganzen Song haben und nicht nur den Refrain. Also habe ich dann noch Strophen, Intro und Outro hinzugefügt. Insgesamt habe ich bestimmt über 100 Versionen generiert, bis der Song so war, wie ich ihn wollte.

Den Text des Songs haben Sie selbst geschrieben. Warum? Das hätte ja auch die KI machen können.

Waghubinger: Ich bin kein Freund der Prosa, die durch eine KI entsteht. Dafür ist sie einfach noch nicht gut genug, was den Spannungsaufbau angeht oder die Sauberkeit der Reime. Da lässt die Technik durchaus noch zu wünschen übrig. Der Text trägt ja einen großen Teil zur Qualität eines Songs bei, und da ist die KI noch nicht so weit. Dazu kommt, dass der "Talahon" ein Thema ist, mit dem die KI im Moment noch nicht viel anfangen kann. Da hat sie zu wenig Informationen, um einen Text zu machen, der das aussagt, was ich wollte.