Nachrichten aus NRW

6.600 Polizeikräfte in NRW zum Jahreswechsel im Einsatz • Ausgelassen das alte Jahr verabschieden und voller Freude das neue Jahr begrüßen: Damit alle sicher feiern können, werden in der Silvesternacht 6.600 Polizistinnen und Polizisten auf den Straßen in NRW unterwegs sein - 500 mehr als im Vorjahr. An Kriminalitätsschwerpunkten will die Polizei an Silvester mobile Videobeobachtungsgeräte einsetzen, die Einsatzkräfte sollen außerdem zum Eigenschutz frühzeitig ihre Bodycams einschalten.