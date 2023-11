Zusammengestellt von Christian Wolf und Katja Goebel aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Telefonische Krankschreibung könnte schon bald wiederkommen • In der Corona-Pandemie war die einfache Krankschreibung per Telefon eingeführt worden, um Arztpraxen zu entlasten und die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Im April war die Regelung ausgelaufen - und Ärzteverbände hatten immer wieder gemahnt, sie schnell wieder einzuführen und nicht erst nach der Erkältungswelle im Frühjahr. Nach Recherchen des ARD -Hauptstadtstudios soll die Regelung nun tatsächlich zum 7. Dezember wiederkommen.

Gestern hatte bereits der Hausärztinnen- und Hausärzteverband angesichts der steigenden Zahl von Atemwegsinfektionen mehr Tempo bei der Wiedereinführung gefordert. Ein im Sommer vom Bundestag beschlossenes Gesetz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) sieht vor, dass Krankschreibungen per Telefon dauerhaft möglich werden sollen.