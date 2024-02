Nachrichten aus NRW

NRW-Innenminister Herbert Reul

Reul kündigt großes Polizeiaufgebot für Karneval an • NRW -Innenminister Herbert Reul will potenzielle Attentäter durch ein starkes Polizeiaufgebot an Karneval abschrecken. Dem Kölner Stadt-Anzeiger sagte der CDU -Politiker: "Das Risiko für Anschläge war selten so hoch wie heute - abstrakt gesehen. Das liegt an der internationalen Lage mit den Kriegen in Israel und der Ukraine." NRW -weit werden an den Karnevalstagen demnach rund 62.000 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz sein – regulär wären es in dieser Zeitspanne zirka 38.000, sagte Reul.

Pfadfinder wollen sexuellen Missbrauch aufklären • Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg ( DPSG ) stellt heute in Mönchengladbach ein Projekt zur Aufarbeitung sexualisierter und spiritualisierter Gewalt in den eigenen Reihen vor. Die Leitung des bis 2025 geplanten Projekts haben Wissenschaftler der Universitäten in Marburg und Gießen. Die katholische DPSG ist nach eigenen Angaben der größte Verband für Pfadfinder und Pfadfinderinnen mit gut 80.000 Mitgliedern in Deutschland in mehr als 1.100 Ortsgruppen.

Prozessbeginn nach Schießerei in Duisburg • Knapp zwei Jahre nach einer Schießerei in Duisburg beginnt heute der Prozess gegen zwei mutmaßlich Beteiligte. Bei den Tumulten am 4. Mai 2022 waren rund 100 Menschen auf dem Marktplatz aneinandergeraten. Hintergrund war wohl eine Fehde zwischen Mitgliedern des Rockerclubs Hell's Angels und eines türkisch-libanesischen Familienclans. Vier Menschen wurden von Kugeln getroffen und verletzt.