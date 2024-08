Zusammengestellt von Andreas Poulakos und Katja Goebel aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Olympisches Gold für deutsche Athleten • Halbzeit bei den Olympischen Spielen in Paris und gute Ausbeute für das "Team D": Die deutschen Athleten konnten gestern ihren bisher erfolgreichsten Tag feiern. Im Rudern holte Oliver Zeidler die erhoffte Goldmedaille im Einer.

Oliver Zeidler gewinnt die Olympia-Goldmedaille im Rudern

Für Zeidler, der erst 2016 vom Schwimmen zum Rudern gewechselt war, ist es der größte Erfolg seiner Karriere. Leo Neugebauer hat Silber im Zehnkampf gewonnen - als erster Deutscher seit 1996.

Auch die deutschen Dressurreiter konnten jubeln. Isabell Werth aus Rheinberg und ihr Team erfüllten sich am Ende den Traum vom insgesamt achten Olympiagold. Sie ist damit die erfolgreichste deutsche Olympionikin aller Zeiten. " Es war fantastisch, ehrlich gesagt war es noch nie so ein enges Rennen wie heute ", gestand die Rekord-Reiterin. Und noch eine gute Nachricht: Deutschlands Fußballerinnen haben bei den Olympischen Spielen mit einem Elfmeterkrimi das Halbfinale erreicht. Das Team um Kapitänin Alexandra Popp gewann in Marseille das Viertelfinale gegen Kanada mit 4:2.

Heute gibt es wieder Chancen auf Medaillen. Am Vormittag stehen zum Beispiel die Einzel-Wettbewerbe im Dressur-Reiten an: Die deutschen Reiter gehen als Favoriten an den Start.

WEITERE NACHRICHTEN

Straßensperren in Belfast

Unruhen in Großbritannien und Nordirland • In Großbritannien und Nordirland hat es nach dem tödlichen Messerangriff auf drei Mädchen gestern erneut Ausschreitungen gegeben. Nach Randalen in 22 Städten sind heute weitere Proteste angekündigt. Bei den bisherigen Protesten wurden rassistische und islamfeindliche Parolen gerufen und Polizisten durch Steinwürfe verletzt, Autos angezündet und Geschäfte und Hotels verwüstet. Mehr als 80 Menschen wurden festgenommen.