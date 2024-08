Rock'n'Popmuseum Gronau wird 20 Jahre alt

Angefangen hat alles mit einem Schuh von Udo Lindenberg. Das erste Ausstellungsstück des " Rock'n'Popmuseums " in Gronau, das Lindenberg auf einer Tournee mit seinem Panikorchester getragen hat.

Heute, 20 Jahre später, ist die Sammlung gewachsen: Über 14.000 Exponate besitzt das Museum aktuell.

Ausstattung der Stars: der Schminkkoffer von Kiss

Ein goldenes Bühnenoutfit von Madonna, der Schminkkasten von Kiss-Gitarrist Ace Frehley oder originale Gitarren von Bands wie AC/DC oder The Who. Vieles hat das Museum selbst gesammelt, andere Ausstellungsstücke werden auch von begeisterten Sammlern für eine gewisse Zeit an das Museum ausgeliehen.

" Als es losging, hatten wir kaum Exponate "

So eine große Sammlung entsteht nicht einfach so, sagt Museumsleiter Thomas Albers. Vor allem in den Anfangsjahren habe das Team viel Arbeit in die Suche nach Exponaten stecken müssen. Mittlerweile sei das aber einfacher geworden.