Neue Förderung fürs Laden von E-Autos • Heute startet ein neues staatliches Förderprogramm für E-Mobilität. Wer sich zu Hause eine neue Solaranlage, einen Batteriespeicher und eine Ladestelle baut, kann von der KfW-Bank rund 10.000 Euro bekommen. Der Bundesverband der Verbraucherzentrale findet die Förderung unsozial: Es profitierten " nur Eigentümer von selbstgenutzten Wohngebäuden – also genau diejenigen, die eher mehr verdienen und bereits von anderen Förderungen profitiert haben, zum Beispiel von der E-Autokaufprämie ", so Referent Gregor Kolbe.

Verfassungsgericht zu Rechten von leiblichen Vätern • Ein leiblicher Vater wehrt sich dagegen, dass ein anderer Mann als gesetzlicher Vater für sein Kind eingetragen ist. Der neue Partner der Mutter wurde als gesetzlicher Vater eingetragen, obwohl der leibliche weiter Umgang mit seinem Kind hat. Der Bundesgerichtshof hat aber in der Vergangenheit entschieden, dass der leibliche Vater die Vaterschaft des "Vaters" nicht anfechten kann, wenn der mit dem Kind eine "sozial-familiäre Beziehung" hat.

Ein Jahr nach dem Nordstream-Anschlag • Ein Jahr ist jetzt vergangen, seit die Gas-Pipeline Nordstream 1 an mehreren Stellen in der Ostsee explodiert ist. In mehreren Ländern wird seitdem zu den Hintergründen ermittelt, auch in Deutschland. Hier führt der Generalbundesanwalt ein Verfahren wegen der " verfassungsfeindlichen Sabotage " und wegen des vorsätzlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Ein Team von ARD , Süddeutscher Zeitung und Die Zeit hat sich in den vergangenen Monaten ebenfalls auf die Suche gemacht. Das Ergebnis gibt es heute Abend im Ersten und in der Mediathek zu sehen: "Tatort Ostsee: Wer sprengte die Nord Stream-Pipelines?"

Das Wetter in NRW

Sonne und bis zu 25 Grad • Das wird nochmal ein richtig schöner Dienstag mit viel Sonnenschein. In der zweiten Tageshälfte können die höheren Wolken von den Niederlanden her auch mal etwas dichter werden. Es bleibt aber trocken und sonnig. Die Temperaturen steigen noch etwas an auf warme 23 bis 25 Grad, die höchsten Lagen von Eifel und Sauerland bekommen 19 bis 22 Grad.