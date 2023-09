Nachrichten aus NRW

Länderspiel in Dortmund mit Interimstrainer Völler • 19 Jahre nach seinem Rücktritt als Teamchef sitzt Rudi Völler heute wieder auf der Trainerbank der Fußball-Nationalmannschaft. Der 63-Jährige übernimmt gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner für das Testspiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund, nachdem der DFB am Sonntag Hansi Flick entlassen hatte. " Für mich ist das eine einmalige Sache ", sagte Völler am Montag. Er fühle sich "in der Pflicht, bei so einem Spiel auszuhelfen."