Demos in Duisburg und Leichlingen • Der Integrationsrat in Leichlingen ruft heute zu einer Demonstration auf dem Marktplatz auf. Unter dem Motto "Für Vielfalt, Toleranz und ein respektvolles Miteinander" wird Bürgermeister Frank Steffes (SPD) eine Rede halten. Eingeladen ist auch NRW-Innenminister Herbert Reul, der aus Leichlingen stammt. In Duisburg wird es um 17.30 Uhr eine Kundgebung mit dem Motto "Nie wieder heißt: Verbot der AfD". Zur Demonstration aufgerufen hat das Internationalistische Bündnis Duisburg-Oberhausen-Niederrhein.

Gedenkabend für Erdbebenopfer in der Türkei • Das Kulturforum Türkei Deutschland veranstaltet am Abend einen Solidaritäts- und Gedenkabend für die Opfer der Erdbeben am 6. Februar 2023 in der Türkei und in Syrien. Mit dabei sind unter anderen Eko Fresh und Fatih Cevikkollu. WDR-Reporter Jens Eberl wird seine Eindrücke aus dem Erdbebengebiet schildern.

Amazon schaltet Werbung im Bezahlstreaming • Ab heute müssen Nutzer von Amazon Prime Video 2,99 Euro mehr zahlen, wenn sie Filme und Serien ohne Werbung sehen wollen. Die Verbraucherzentrale will dagegen juristisch vorgehen. Die Verbraucherschützer stören sich daran, dass Nutzern die Werbung ohne Zustimmung aufgedrückt wird. Prime-Kunden wurden in der ersten Januarwoche per Mail darüber informiert, dass sie nur dann aktiv handeln müssen, wenn sie die werbefreie Option mit dem monatlichen Aufpreis buchen wollen.