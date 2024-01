Nachrichten aus NRW

Proteste gegen AfD halten an • Mehrere Gruppen und Vereine haben heute in Bielefeld ab 17 Uhr zu Protesten gegen die AfD aufgerufen. Die Veranstalter rechnen mit etwa 1.000 Teilnehmern. Mit einer ähnlich großen Demonstration rechnet die Polizei in Bochum. Proteste und eine Mahnwache gibt es auch in Iserlohn. Anlass für die zahlreichen bundesweiten Demos in den vergangenen Tagen war das kürzlich bekannt gewordene Treffen von Rechtsextremen und AfD-Mitgliedern in Potsdam. Auch am Wochenende werden in NRW Demonstrationen stattfinden.