Frankreich hat eine neue Regierung • Elf Wochen nach den Neuwahlen in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron eine neue Regierung unter Führung von Premierminister Michel Barnier ernannt. Außenminister wird der bisherige Europaminister Jean-Noël Barrot, wie aus der am Samstag vom Elysée-Palast veröffentlichten Liste hervorgeht. Der neuen Regierung gehören mehrere Minister des konservativen Lagers an, obwohl das linke Lager bei den Wahlen eine relative Mehrheit geholt hatte.

Israel greift Hisbollah an • Die israelische Armee hat neue Angriffe auf Stellungen der Hisbollah-Miliz im Südlibanon geflogen. Das Militär teilte am späten Abend mit, es seien zuletzt rund 400 Ziele attackiert worden. Aus dem Libanon waren zuvor Geschosse Richtung Nord-Israel abgefeuert worden. Berichte über Verletzte gab zunächst nicht.

Israelische Streitkräfte hatten nach Angaben des katarischen Nachrichtensenders Al-Dschasira am frühen Morgen dessen Büro in Ramallah im Westjordanland gestürmt und eine Schließung für 45 Tage angeordnet. Der palästinensische Journalistenverband verurteilte das Vorgehen als willkürlich.

Viele Festnahmen durch ausgeweitete Grenzkontrollen • Seit Ausweitung der Kontrollen auf alle deutschen Landgrenzen am vergangenen Montag sind laut Bild am Sonntag 898 unerlaubte Einreisen festgestellt worden. Das Blatt beruft sich auf die Bundespolizeidirektionen. 540 Migranten wurden demnach sofort zurückgewiesen. Außerdem seien zehn Schleuser festgenommen und 114 offene Haftbefehle vollstreckt worden.

AOK will Privatversicherte an Kosten für Klinikreform beteiligen • Diese Forderung nach mehr Fairness unterstrich AOK-Kassenchefin Reimann gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Denn bliebe es bei den Plänen von Gesundheitsminister Lauterbach, dann würden künftig Privatversicherte in Betten behandelt, die die Solidargemeinschaft bezahlt habe.

Verkehrsunfall in Essen • Bei der Kollision eines Shuttlebus mit einem Auto sind am Abend 23 Menschen verletzt worden, die beiden Insassen des Autos sogar schwer. Vier Menschen kamen in ein Krankenhaus, 19 seien laut Polizei vor Ort behandelt worden. Der Bus der Verkehrsbetriebe Essen war gerade zu einem Oktoberfestzelt am Flughafen Essen/Mülheim unterwegs. Die Polizei sagt, dass einer der beiden über Rot gefahren sei.

NRW-Staatspreis an die Toten Hosen • Die Toten Hosen werden nach dpa-Informationen in diesem Jahr mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Demnach verleiht Ministerpräsident Wüst die höchste Auszeichnung des Landes der Band am 30. Oktober in Düsseldorf. Wüst bezeichnete die Toten Hosen laut dpa als musikalische und menschliche Vorbilder.

DAS WETTER IN NRW

Spätsommerlich blüht der Löwenzahn

Viel Sonne und warm • Noch einmal den Sommer genießen - auch wenn sich der Herbst unmissverständlich ankündigt: Der Tag beginnt häufig wolkenlos. Im Rheinland kündigen aber erste Wolkenschleier den Wetterumschwung an. Am Nachmittag wird es wolkiger. Am Abend kann es in Grenznähe zu Belgien erste Regenschauer geben. Mit 23 bis zu 26 Grad wird es spätsommerlich warm. Im Bergland ist mit 20 bis 22 Grad zu rechnen.