Unbekannter wirft ukrainischen Jungen über Brückengeländer • Wegen eines Angriffs auf einen zehn Jahre alten ukrainischen Jungen im niedersächsischen Einbeck hat die Staatsanwaltschaft Göttingen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags gegen einen unbekannten Mann eingeleitet. Der Mann soll den Jungen bereits am vergangenen Samstag über ein Brückengeländer geworfen und dabei verletzt haben. Der Junge hielt sich mit mehreren anderen Kindern aus der Ukraine an der Brücke in der niedersächsischen Kleinstadt auf. Der Unbekannte soll sich auf Russisch darüber beschwert haben, dass die Kinder Ukrainisch sprachen. Er forderte sie auf, Russisch zu sprechen. Die Behörden gehen von einer politisch-motivierten Tat aus.

18 Jahre Haft für Anführer der US- Kapitol-Erstürmung • Einer der Köpfe der rechtsextremen US-Gruppe Proud Boys ist zu 18 Jahren Haft für seine Beteiligung am Sturm auf das Kapitol in Washington verurteilt worden. Ethan Nordean war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft der unbestrittene Anführer am 6. Januar 2021 vor Ort gewesen. Die Anklage hatte für den Leiter der Ortsgruppe der Proud Boys in Seattle 27 Jahre Haft gefordert. Er ist das zweite Mitglied der rechtsradikalen Gruppe, der für die Beteiligung an dem Sturm aus das Kapitol verurteilt wurde. Zuvor hatte ein Gericht schon den Proud Boy Dominic Pezzola zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Luis Rubiales und Jennifer Hermoso

Spanischer Sportgerichtshof leitet Verfahren gegen Rubiales ein • Der oberste Sportgerichtshof Spaniens hat ein Verfahren gegen Fußballverbandschef Luis Rubiales eröffnet. Die Entscheidung fiel nach fünf Tagen Beratungen. Rubiales hatte bei der Siegerehrung der Frauenfußball- WM die spanische Nationalspielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst - einen Rücktritt lehnt er bis heute ab. Der Forderung der spanischen Sportbehörde CSD , Rubiales zu suspendieren, kam der Sportgerichtshof jedoch nicht nach.

Das Wetter in NRW

Der Tag in NRW beginnt mit Nebel

Es wird wieder wärmer • Der Tag heute bei uns im Westen beginnt gebietsweise trüb mit Nebel und Hochnebel, örtlich auch mit leichtem Nieselregen. Hier und da im Land zeigt sich auch mal die Sonne. Im Tagesverlauf werden die Auflockerungen mit Sonnenschein zwar größer, dennoch bilden sich bis zum Abend vor allem in der Südhälfte noch vereinzelt Schauer, die im Sauerland lokal gewittrig sein können. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 24 Grad, oberhalb von 500 Meter auf 18 bis 21 Grad.