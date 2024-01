FDP-Mitglieder für Ampel-Verbleib • Bei der FDP-Mitgliederbefragung hat sich eine knappe Mehrheit für den Verbleib in der Ampelkoalition mit SPD und Grünen ausgesprochen. 52,24 Prozent der Abstimmenden plädierten dafür, die Regierungsarbeit fortzusetzen. Der liberale Fraktionsvize Konstantin Kuhle hat sich erleichtert gezeigt über das Ergebnis der FDP-Mitgliederbefragung, wonach eine Mehrheit die Regierungsarbeit der Ampel fortsetzen will. " Eine Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer will weiter liberale Inhalte in der Koalition durchsetzen ", sagte Kuhle der Deutschen Presse-Agentur. Das vorliegende Ergebnis zwinge die Partei auch weiterhin zu konzentrierter Sacharbeit in der Koalition.

Gericht kippt Kernelement zum Umbau der Justiz in Israel • Israels Oberstes Gericht hat ein Kernelement zum umstrittenen Umbau der Justiz von Premierminister Benjamin Netanyahu gekippt. Eine knappe Mehrheit von acht der 15 Richter war dafür, eine im Juli verabschiedete Gesetzesänderung für nichtig zu erklären, wie das Gericht mitteilte.

Der 16-jährige Luke Littler zog bei der Darts-WM ins Halbinale ein

16-jähriger Teenager sorgt bei Darts-WM für Furore • Der unerwartete Lauf von Darts-Teenager Luke Littler bei der WM in London geht weiter. An Neujahr zog der 16 Jahre alte Engländer mit einem souveränen 5:1 über den Nordiren Brendan Dolan ins Halbfinale ein. Littler spielt als jüngster Teilnehmer überhaupt um einen Finalplatz bei der Darts-Weltmeisterschaft in London. Heute trifft er im Halbfinale auf seinen Landsmann Rob Cross. Während es für Littler das erste große Turnier beim Weltverband PDC überhaupt ist, war Cross schon im Jahr 2018 Weltmeister. Littler ist die Sensation des Events im Alexandra Palace und hat bislang fünf Spiele in Serie souverän für sich entschieden.