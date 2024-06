Zusammengestellt von Sabine Meuter und Sabine Schmitt aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Weiter angespannte Hochwasserlage in Süddeutschland • In Süddeutschland ist die Lage weiter schwierig. In Bayern und Baden-Württemberg sind aufgrund der Regenmassen Flüsse und Bäche über die Ufer getreten. In der Nähe der Stadt Pfaffenhofen in Oberbayern ist in der Nacht ein Damm gebrochen. Dort und in anderen Orten mussten tausende Menschen ihre Häuser verlassen. Es werden weiterhin zwei Menschen vermisst. Darunter ist auch ein weiterer Feuerwehrmann, der beim Rettungseinsatz mit seinem Boot gekentert war.

Für heute ist wieder viel Regen angekündigt. In mehreren Landkreisen in Bayern gilt seit gestern der Katastrophenfall, auch viele Schulen bleiben wegen des Hochwassers geschlossen. Der Zugverkehr in Südedeutschland ist stark beeinträchtigt. Zehntausende Helfer, darunter auch Bundeswehr-Angehörige, sind gegen die Fluten im Dauereinsatz. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich noch nicht abschätzen.