Nachrichten aus NRW

Dauerregen und Hochwasser in Teilen des Landes • Angesichts der Hochwasserlage und neuer Regenfälle blicken die Menschen in Teilen des Landes mit Sorge auf die Deiche an Flüssen und Bächen. An mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen ist die Hochwasserwarnstufe 3 erreicht - das heißt, dass auch Wohngebiete in größerem Umfang überflutet werden könnten.

Diese Warnstufe gilt aktuell unter anderem für die Orte Porta-Westfalica, Vlotho und Beverungen an der Weser, auch in Petershagen wird diese Stufe erwartet. Warnstufe drei wurde aber auch in Lügde an der Emmar erreicht. Hier sind die Menschen aufgerufen, sich möglichst nicht in Kellerräumen aufzuhalten. Auch für Bünde im Kreis Herford haben die Behörden in der Nacht Gefahreninformationen herausgegeben. Dort sind Helfer mit Sandsäcken im Einsatz.

Die zweithöchste Warnstufe wurde unter anderem an folgenden Flüssen und Gewässern überschritten: Werse, Lenne, Lippe, Ems, Nette, Alme, Emmer, Ruhr, Sieg, Diemel, Ahse und Steinfurter Aa. Meteorologen rechnen zudem damit, dass die Pegelstände in mehreren Teilen des Landes im Laufe des Tages noch ansteigen werden. Bis Morgen gilt wegen Dauerregens auch eine amtliche Unwetterwarnung in einigen Teilen des Landes.