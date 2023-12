Noch wenige Stunden für Weihnachtseinkäufe: Jetzt ziehen die Männer los

Bücher werden auch in diesem Jahr häufig verschenkt

Also dann rein ins Getümmel, die richtigen Läden ansteuern und nach Präsenten Ausschau halten. Was in diesem Weihnachtsgeschäft bislang besonders gut gelaufen ist? " Das ist in diesem Jahr wieder das klassische Buch, das trotz aller digitalen Welt verschenkt wird “, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) dem WDR . Ebenfalls häufig über die Ladentheke gingen Brettspiele, Spielwaren, Uhren sowie Schmuck. Bei Schuhen und Textilien habe es indes nicht die Nachfrage gegeben wie in den Vorjahren. Groß ändern wird sich das am heutigen letzten Einkaufstag vor Weihnachten wohl nicht mehr.