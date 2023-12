Weihnachten in Rom • Papst Franziskus spendet heute um 12 Uhr den tradionellen Weihnachtssegen Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis"). Am Abend feiert er im Petersdom die Christmette.

Weihnachten in Bethlehem • Das Weihnachtsfest in Israel und dem Westjordanland wird in diesem Jahr vom schlimmsten Massaker durch Terroristen der Hamas und dem darauf folgenden Gaza-Krieg überschattet. Dennoch fand in der weltbekannte Geburtskirche in Bethlehem traditionell in der vergangenen Nacht eine Mitternachtsmesse statt. Wegen des Kriegs finden die Gottesdienste und Weihnachtsfeiern diesmal in schlichter und stiller Form statt. Die Stadt Bethlehem verzichtet auf Festbeleuchtung, auf einen Weihnachtsbaum und laute Musik.

Das Wetter in NRW

Regen statt Schnee in NRW • Der erste Weihnachtstag verläuft wieder grau in grau mit nur wenigen Lichtblicken. Am Vormittag regnet es nur ab und zu, am Nachmittag folgt wohl ein neuer Schub mit kräftigem Regen. Daher ist für die ohnehin kritische Hochwasserlage keine Entspannung in Sicht! Es wird selbst für Weihnachten in unserer Region außergewöhnlich mild mit zehn bis 13 Grad im Flachland, ab 500 Meter sind es immerhin sieben bis neun Grad. Der Wind weht frisch bis stark aus Südwest mit stürmischen Böen, in Hochlagen auch Sturmböen um 80 Stundenkilometer.