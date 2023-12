Kölner Dom: Gottesdienst mit Sicherheitskontrollen

"Es geht mir ans Herz"

Ein Foto vom Dom ohne Polizeiautos konnten die Besucher an diesem Tag allerdings nicht machen. Ein Dutzend Mannschaftswagen ist auf der ganzen Domplatte verteilt. Und das wird vermutlich bis Neujahr so bleiben, denn die eigentliche Warnung vor einem möglichen Anschlag bezog sich auf Silvester. " Es ist grausam. Es geht mir ans Herz, also wenn dem Dom was passiert, das wäre schlimm. In was für einer Welt leben wir eigentlich ", sagte eine Frau aus Troisdorf, die trotz der unklaren Lage nach Köln gekommen war. " Ich finde das sehr traurig, dass selbst solche Gebäude als Ziele ausgesucht werden. Und dann auch noch in der Weihnachtszeit ", ergänzte ihre Freundin, die unter diesen Bedingungen hier keinen Gottesdienst besuchen würde. " Da hätte ich keine ruhige Minute, weil ich immer den Gedanken, hätte, dass ja doch was passieren könnte."

Kripo-Chef Baldes im Pressegespräch