Zusammengestellt von Katja Goebel und Tim Scholz aus dem WDR-Newsroom

Thema des Tages

Weltweite Hitzewelle hält an • Brüllende Hitze und Temperaturen jenseits der 40 Grad, geschlossene Sehenswürdigkeiten, Waldbrände und Alarmstufen - auch heute werden von Europa über Amerika bis nach China wieder hohe Temperaturen erwartet. Viele deutsche Reisende stöhnen an ihren Urlaubsorten über die Hitze.

In Griechenland wurden gestern örtlich Höchstwerte von rund 44 Grad Celsius gemessen. Die Akropolis in Athen wird auch heute mehrere Stunden geschlossen. In Italien erließ das Gesundheitsministerium für das Wochenende in mehreren Städten eine Hitzewarnung der Alarmstufe Rot. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien könnte in diesen Tagen sogar die höchste jemals in Europa gemessene Temperatur von 48,8 Grad überschritten werden. Der italienische Wetterdienst erklärte, er befürchte " eine der intensivsten Hitzewellen aller Zeiten ".

Im kalifornischen Death Valley könnte am Wochenende die höchste jemals auf der Erde gemessene Lufttemperatur übertroffen werden. Der bisherige zuverlässig registrierte Rekord lag bei 56,6 Grad. In Marokko kündigte der Wetterdienst eine bis Dienstag anhaltende Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 47 Grad an und warnte zudem vor Wassermangel.