Guten Morgen, NRW!

WEITERE NACHRICHTEN

Brennende Gondel beim Highfield-Festival bei Leipzig

Viele Verletzte bei Brand auf Riesenrad bei Leipzig • Auf dem Highfield-Festival in der Nähe von Leipzig ist am Abend ein Brand in zwei Gondeln eines Riesenrads ausgebrochen. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Flammen lichterloh aus den Gondeln schlugen. Sie brannten völlig aus. Laut Polizeiangaben sind dabei mehr als 30 Personen verletzt worden - sie seien alle leicht durch Rauchgas verletzt worden. Laut Deutschem Roten Kreuz gibt es auch zwei Schwerverletzte. Was der Grund für den Brand war, ist noch nicht klar. Das Highfield, ein großes Rock- und Popfestival, wurde nach dem Brand zunächst unterbrochen, später am Abend aber fortgesetzt.

EU -Gesetz zur Wiederherstellung der Natur tritt in Kraft • Aktuell sind laut Europäischer Union 81 Prozent der Ökosysteme in Europa in einem schlechten Zustand. Das Gesetz ist ein weiterer Schritt, um den Verlust der Natur rückgängig zu machen. Es verpflichtet die Mitgliedsstaaten bis 2030 rund ein Drittel der Lebensräume wie Wälder, Heideflächen Flüsse und Meeresgebiete in ihren natürlichen Zustand zurückzusetzen.

Im Kölner Rheinauhafen wird der NRW-Geburtstag gefeiert

Bürgerfest zum NRW-Geburtstag • Nordrhein-Westfalen wird 78 und zum Landesgeburtstag gibt es zwei Tage lang ein großes Bürgerfest - diesmal in Köln. Im Rheinauhafen steigt die Party zum NRW-Tag, bei der sich Organisationen, Regionen und Behörden präsentieren. Musik gibt es auch. Die Feiermeile erstreckt sich auf mehr als 2,5 Kilometern.

Überbrückungszahlungen für die Ukraine • Die Bundesregierung könnte neue Hilfszahlungen für die Ukraine bereitstellen, bis die Gelder teilweise aus internationalen Programmen fließen. Das Bundesfinanzministerium (BMF) teilte mit, es sei " bereit, bis dahin die kurzfristige Bereitstellung weiterer Mittel zu prüfen ". Dazu müssten die " zusätzlichen Bedarfe konkret gemeldet und nachvollziehbar sein, um allen haushaltsrechtlichen Regeln zu entsprechen und den Deutschen Bundestag auf dieser Basis um eine Genehmigung bitten zu können ". Dem BMF liegt demnach " bisher keine konkrete Bedarfsmeldung vor ". Deshalb könne weder geprüft noch entschieden werden. Dies hatte zunächst die "Bild am Sonntag" berichtet.

Fußgänger stirbt nach Unfall mit Auto in Köln • Ein 27-jähriger Fußgänger, der in Köln von einem vermutlich betrunkenen Autofahrer erfasst wurde, ist im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Sein 21 Jahre alter Begleiter werde weiterhin intensivmedizinisch behandelt, teilte die Polizei gestern Abend mit. Ein Atemalkoholtest bei dem 24-jährigen mutmaßlichen Unfallfahrer hatte einen Wert von annähernd 1,5 Promille ergeben. Der Mann hatte in der Nacht zu Samstag mit überhöhter Geschwindigkeit die beiden Fußgänger auf dem Gehweg erfasst, prallte dann gegen eine Hauswand und schleuderte anschließend auf der gegenüberliegenden Seite gegen eine Mauer.

Bürgerprotest gegen Überlandleitung • Bewohner des kleinsten Tecklenburger Ortsteils Ledde wollen sich für das Verlegen eines Erdkabels statt einer Überlandleitung einsetzen und planen heute eine ungewöhnliche Aktion. An einer rund 80 Meter langen Schnur sollen 50 mit Helium gefüllte Ballons befestigt werden und in die Höhe steigen. Das soll eindrucksvoll zeigen, wie hoch die Strommasten werden sollen.

Bayer Leverkusen feiert den Gewinn des Supercups

Supercup - Leverkusener Fußballer gewinnen ersten Titel der Saison • Bayer Leverkusen hat am Abend den Supercup gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Leverkusen musste lange in Unterzahl spielen, nachdem Martin Terrier in der 37. Minute die rote Karte gesehen hatte. Erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit konnte Leverkusen dann zum 2:2 ausgleichen - ihrer gefürchteten Last-Minute-Qualitäten haben erneut zugeschlagen. Am Ende gewann Leverkusen mit 6:5 nach Elfmeterschießen.

DAS WETTER IN NRW

Erst nass, dann freundlich • Der Tag beginnt bedeckt und nass. Punktuell regnet es auch noch kräftig. Im Laufe des Vormittags lockert es vom Rheinland her langsam auf, am Nachmittag ziehen dann die letzten Schauer über die Weser ab und es wird überall sonnig. Die Spanne der Höchstwerte reicht dabei von 21 Grad im Bergischen bis 24 Grad entlang von Rhein, Ruhr und Sieg, oberhalb etwa 500 Metern werden 17 bis 20 Grad erreicht.