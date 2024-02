Die Konservativen hatten in einer ersten Abstimmung im vergangenen Jahr bereits zahlreiche Ausnahmen von den Vorschriften durchgesetzt. Am Montagabend hieß es aus Parlamentskreisen dann, bei einer Fraktionssitzung der EVP habe sich die Mehrheit der Abgeordneten für eine Ablehnung des Gesetzes ausgesprochen.

Die EVP habe in den Verhandlungen " alles bekommen, was sie wollte ", kritisierte die Verhandlerin der Grünen, Jutta Paulus. Stimme die Fraktion am Dienstag gegen das Gesetz, stelle sie sich damit gegen die eigene Spitzenkandidatin für die Europawahl, Ursula von der Leyen. Sie hatte das Gesetz als Kommissionspräsidentin vorgeschlagen.

So oder so wird eine knappe Abstimmung erwartet. Denkbar ist auch, dass neue Änderungsanträge beschlossen werden. Damit ginge der Text erneut in die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten. Solche Verhandlungen würden allerdings erst nach den Europawahlen Anfang Juni beginnen - mit einem neu gewählten Parlament.

Quellen:

- Nachrichtenagentur AFP

- Nachrichtenagentur dpa

- Pressemitteilung der EU

- EU zum Naturierungsgesetz

Über dieses Thema berichten wir auch am 27.02.24 im "Morgenecho" bei WDR 5.