"Incels" und "Alpha-Males": Die Macht der Frauenhasser im Netz

Die Stimme der Landtagsvorsitzenden hallte durch den Plenarsaal, als am Montagmorgen die Sachverständigenanhörung zum Hass gegen Frauen und Mädchen im Netz begann: Bis auf eine Handvoll Vertreterinnen der Parteien und die teils aus Berlin angereisten Expertinnen selber herrschte gähnende Leere in den Sitzreihen der Abgeordneten. " Frauen- und Mädchenhass im Netz bekämpfen" - der Titel verfängt bei den gewählten Volksvertretern offenbar nicht.

Frauenhassendes Weltbild

Dabei wurde die Brisanz des Themas, zu dem die SPD-Fraktion eine Expertenanhörung beantragt hatte, schnell deutlich: Systematische digitale Angriffe auf Frauen und Mädchen, meist über soziale Medien, sind ein rasant wachsendes Phänomen. Es geht um selbsternannte "Alpha-Males" und sogenannte "Incels", die in digitalen Foren, über Messenger-Dienste und auf Plattformen wie Youtube, Instagram und TikTok ein frauenhassendes Weltbild kultivieren.

In der U-Bahn: Sexfotos auf dem Handy

Mit einigen Beispielen umriss Josephine Ballon von der Berliner Initiative HateAid die Bandbreite solcher Taten: Frauen entdecken KI-generierte Nackfotos oder heimlich in der Sauna aufgenommene Fotos von sich in sozialen Medien, erhalten massive sexualisierte Beleidigungen und Drohungen. Durch Algorithmen der Social-Media-Plattformen verbreiten sich solche Deep Fakes in rasender Geschwindigkeit.

Unerwünschte Bilder in der U-Bahn

Über Airdrop bekommen Mädchen von Unbekannten in der U-Bahn plötzlich Sex- oder Penis-Fotos auf ihr Handy gespielt. Ziel der männlichen Täter sei " Demütigung und Machtdemonstration ", so Ballon.