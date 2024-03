Deadline für Trump läuft ab • Für den Ex- US -Präsidenten Trump läuft eine gerichtliche Deadline ab. Bis heute muss er eine Strafzahlung von 450 Millionen Dollar leisten, ansonsten droht ihm Beschlagnahmung seines Eigentums durch den Staat New York. Außerdem gibt es eine Anhörung: Der eigentlich für heute geplante Start des Strafprozesses gegen Donald Trump in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an Pornostar Stormy Daniels verzögert sich. Der Prozessauftakt werde um 30 Tage vertagt, hieß es.

US-Mondlandegerät Odysseus offenbar für immer verstummt • Vor gut drei Wochen ist dem Landegerät Odysseus auf dem Mond der Strom ausgegangen - nun steht fest, dass es wohl für immer verstummt ist. Es sei nicht gelungen, das Gerät wieder " aufzuwecken ", erklärte das US-Unternehmen Intuitive Machines. Odysseus war am 22. Februar als erster Mondlander einer Privatmission erfolgreich auf dem Erdtrabanten gelandet. Es war zugleich die erste Mondlandung der USA seit mehr als 50 Jahren.

Das Wetter in NRW

Sonne und Wolken im Wechsel • Während sich zumindest im Rheinland und in der Eifel am Vormittag öfter die Sonne zeigt, startet der Tag in Westfalen eher trüb. Vereinzelt kann es noch etwas tröpfeln, ansonsten bleibt es meist trocken. Am Nachmittag und Abend stellt sich schließlich in ganz NRW ein recht freundlicher Mix aus Sonne und Wolken ein. Die Temperaturen erreichen maximal 13 Grad.