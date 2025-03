Zulieferer in NRW: Absatzrückgänge befürchtet

Bei der Autoindustrie in NRW würden sich die Zölle laut dem Industrienetzwerk durchaus bemerkbar machen. Der "Automotiveland.NRW"-Geschäftsführer Stephan Vogelskamp erwartet in den USA steigende Verbraucherpreise durch die Zollbelastung, und als Folge weitere Absatzrückgänge.

Die " sowieso schon schwachen Abrufmengen der Hersteller bei den Zulieferern " dürften " zeitnah weiter sinken ", so Vogelskamps Prognose. Betroffen seien auch Kfz-Ersatzteile für Autos, die nicht in den USA gefertigt wurden. Bei einer Autoreparatur würden sich " die Rechnungen für die Verbraucher dadurch spürbar verteuern ".

Wie wären Weltfirmen und spezialisierte Zulieferer betroffen?

In NRW arbeiten laut Automotiveland.NRW 200.000 Personen in der Autobranche, rund 800 Unternehmen seien der Autoindustrie zuzuordnen. Darunter Weltfirmen wie Ford in Köln oder Mercedes-Benz in Düsseldorf, aber auch kleinere spezialisierte Zulieferer abseits der Metropolen, die Bauteile liefern. So ist der Märkische Kreis laut dem Statistikunternehmen "Listenchampion" der NRW-Landkreis mit der höchsten Anzahl an Autozulieferern. Hier haben unter anderem Kostal, Kirchhoff und E. Winkemann ihren Sitz.

Ford-Fabrik in Köln: Produziert eher "für Europa"