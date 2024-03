Betrugsmasche bei Deutschtest: Die richtigen Antworten für 250€

Yasmin lebt noch nicht lange in Deutschland und lernt gerade die Sprache. Sie wohnt in einer Stadt irgendwo in NRW und heißt in Wirklichkeit anders. Das, was sie WDR foryou zu erzählen hat, kann für sie sogar gefährlich werden – deshalb möchte sie nicht erkannt werden. Vor einigen Monaten legte Yasmin eine B1-Deutschprüfung ab. Dabei fiel ihr etwas auf: Einige aus ihrem Kurs schienen die Themen der Prüfung im Voraus zu kennen und waren verdächtig schnell fertig.

Fragen gegen Geld

Yasmin stellte eine Kursteilnehmerin zur Rede: " Ich habe zu ihr gesagt: 'Sag mir nur, wie du das machst'. Sie hat geantwortet: 'Mein Mann hat gestern die Fragen gekauft.' Ich war schockiert, habe nochmal gefragt: 'Was hast du gemacht, die Fragen gekauft?' Sie sagte ja. Dann erzählte sie mir, dass man die Fragen für den Test in einer Telegram-Gruppe bekommt – gegen Geld. "

Telegram-Gruppe mit 52 Mitgliedern

Der Deutschtest für Zuwanderer ist Teil der so genannten Integrationskurse. Er ist entscheidend für einen längeren Aufenthalt in Deutschland oder den deutschen Pass. Und die richtigen Antworten für diese wichtige Prüfung kann man vorab kaufen? Wir machen uns auf die Suche nach der Telegram-Gruppe, die Yasmin erwähnt hat. Unser Arabisch sprechender Kollege, nennen wir ihn Youssuf, ist erstaunt, wie schnell er fündig wird. Er tut so, als würde er auch kaufen wollen, als einer von 52 Interessenten.

250 Euro für Fragen und Antworten

Youssuf muss zunächst 50 Euro bezahlen, um in die Gruppe aufgenommen zu werden. Alles ganz unkompliziert, sagt Youssuf, den Betreiber habe vor allem das Geld interessiert. Denn für die Fragen sind dann noch mal 200 Euro fällig. Youssuf zahlt erneut. Und tatsächlich: Zwei Tage vor dem Prüfungstermin kommen die Fragen für den schriftlichen Teil tatsächlich in der Telegramgruppe an - inklusive Antworten. Bei einigen Fragen wird nur angegeben, welche Antwort richtig ist. Andere sind zusätzlich mit Erläuterungen auf Arabisch versehen, wiederum andere tragen sogar ein Wasserzeichen – als wolle der Betreiber der Gruppe damit sagen: Diese Fragen gehören mir.