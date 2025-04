Riesiges Umsatz-Plus erwartet: Ist Ostern das kleine Weihnachten?

In den Osterkörben der Kinder landen heutzutage längst nicht nur gefärbte und süße Eier. Bei vielen gibt es auch größere Geschenke zum Fest: zum Beispiel Spielekonsolen, Puppen, Bausteine und Kuscheltiere. Den Einzelhandel freut es:

"Ostern ist nach Weihnachten der zweitgrößte feiertagsbezogene Konsumanlass." Stefan Genth, Einzelhandelsverband Deutschland

"Viele Händlerinnen und Händler hoffen daher, dass das diesjährige Ostergeschäft die seit vielen Monaten verhaltene Konsumstimmung etwas ankurbeln kann", sagt der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth.

Dekohasen, Spargel und Plüschflummis

In den Geschäften sind die bunte Osterdeko, Schokohasen und gefärbte Eier schon Wochen vor Ostern eingezogen. Und die Vorfreude ist bei manch einem jetzt schon groß, wie eine spontane WDR -Umfrage ergab. Ein schöner Anlass, die Familie zu sehen, spazieren zu gehen oder am Osterfeuer zu sitzen, sei das Osterfest, erzählt Hofladen-Kundin Annette Essers in Frechen.

Ladenbesitzer Michael Mayer

Michael Mayer hat ein Geschäft für Spielzeug und berichtet, was derzeit am besten geht: " Radierbare Gelstifte oder Flummis mit Plüschoptik. " Beim Ostermenü sind sich offensichtlich schon viele einig. " Spargel ist fast ein Muss ", verrät Katharina Keller, die in einem Hofladen in NRW arbeitet. Ganz oben auf der Zutatenliste fürs Osterfest stehen demnach auch die ersten Erdbeeren. Nur eine Kleinigkeit würde sie verschenken, berichtet eine Kundin. " Ostern ist nicht Weihnachten ."

2,3 Milliarden Euro an Osterausgaben

Osterdeko: Eine Kiste voller Hasen

Der Branchenverband rechnet in diesem Jahr mit Osterausgaben - also zusätzlichen Erlösen - in Höhe von 2,3 Milliarden Euro. Das zeigt eine repräsentative Umfrage, die der Verband beim Marktforschungsinstituts IFH Köln in Auftrag gegeben hatte. Demnach planen in Deutschland 40,7 Prozent der Menschen Osterausgaben.

Nicht jeder Euro fließt in Geschenke. Aber wenn, dann sind es vor allem Lebensmittel, die zum Verschenken gekauft werden. Außerdem plant mehr als die Hälfte dieser Menschen, Spielwaren zu verschenken. Deko und Blumen sollen fast ebenso oft verschenkt werden.