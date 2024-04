Hermannsdenkmal

Hermannslauf startet mit Rekordzahl • So viele Läufer wie noch nie werden heute auf der Strecke sein, wenn um 11 Uhr der Startschuss für den 52. Hermannslauf fällt: 7.000 Läuferinnen und Läufer haben sich für den Volkslauf durch Ostwestfalen angemeldet, 1.000 Wanderer und 400 Kinder. Los geht es am Hermannsdenkmal in Detmold, Ziel ist die 31,1 Kilometer entfernte Sparrenburg in Bielefeld.

Ein Toter bei Schüssen in Düsseldorf • Bei Schüssen in Düsseldorf am frühen Sonntagmorgen ist ein Mensch getötet worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Schüsse seien demnach gegen 2.45 Uhr in der Herzogstraße gefallen. Ob es noch weitere Beteiligte gab, war zunächst nicht bekannt. Auch die Hintergründe der Tat waren noch unklar.

Empörung bei Belegschaft von Thyssenkrupp Steel • Die Nachricht habe eingeschlagen wie eine Bombe, hieß es in einem gestern veröffentlichten Flugblatt der IG Metall: Am Freitag hatte Thyssenkrupp Steel angekündigt, der Holding EPCG einen 20-Prozent-Anteil zu verkaufen. Der Steel-Betriebsrat wurde von dieser Entscheidung vorab offenbar nicht informiert. Einen "Skandal" nannte der Betriebsrat diesen Vorgang, " es ist eine kalkulierte Kampfansage ", sagte Tekin Nasikkol.

Galeria: Essen und Wesel wollen sich gegen Schließung wehren • Der insolvente Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof wird drei Filialen in Nordrhein-Westfalen schließen. Die Filiale an der Breite Straße in Köln, die in Essen und die in Wesel werden Ende August geschlossen. Die Städte Essen und Wesel verlangen Nachverhandlungen. Insgesamt sind deutschlandweit 16 Galeria-Warenhäuser von der Schließung betroffen.