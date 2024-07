WEITERE NACHRICHTEN

Trump-Wahlkampfauftritt nach Attentat • Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump hat genau eine Woche nach dem Attentat seinen ersten Auftritt absolviert. Bei der Wahlkampfkundgebung in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan trat der frisch gekürte republikanische Präsidentschaftskandidat zusammen mit seinem Vizekandidaten J.D. Vance auf. Der Wahlkampf in den Vereinigten Staaten geht derweil ohne US -Präsident Joe Biden weiter: Der Amtsinhaber muss wegen seiner Corona-Infektion eine Pause einlegen.

Millionen Rechner von IT-Panne betroffen • Von der weltweiten Computer-Panne waren nach Angaben von Microsoft 8,5 Millionen Rechner betroffen. Laut Konzern entspreche das weniger als einem Prozent aller Windows-Rechner. Die IT-Panne hatte am Freitagmorgen weitreichende Störungen ausgelöst, die unter anderem vielerorts den Flugverkehr lahmlegten. In NRW gab es gestern noch Probleme: An den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf fielen mehrere Flüge aus. Ursache der Störung war nach Angaben der US-Cybersicherheitsfirma Crowdstrike ein fehlerhaftes Update des Virenschutzprogramms.

Bahnausfälle rund um Duisburg • Rund um Duisburg ist ab Montag eine der bundesweit meist befahrenen Bahnstrecken gesperrt. Bis August fallen dort etliche Regionalzüge aus, Fernzüge müssen umgeleitet werden. Grund sind Arbeiten an der Autobahnbrücke A3 im Kreuz Kaiserberg. Genau in diesem Bereich verlaufen acht Bahngleise. Während oben an der Brücke gearbeitet wird, dürfen unten aus Sicherheitsgründen keine Züge fahren. Die Sperrung wirkt sich auf viele Städte aus: In Duisburg, Oberhausen, Mülheim und am Düsseldorfer Flughafen halten so gut wie keine Fernzüge.

Israel greift Hafenstadt im Jemen an • Erstmals hat die israelische Armee Ziele im Jemen angegriffen. Ein Huthi-Sprecher sagte, es seien zivile Einrichtungen getroffen und mindestens 80 Menschen verletzt worden. Der Angriff sei ein direkter Vergeltungsschlag, so Israels Verteidigungsminister. Eine Drohne aus dem Jemen war gestern in Tel Aviv eingeschlagen - dabei wurde ein Mann getötet.

Der slowenische Radrennfahrer Tadej Pogacar

Tour de France endet in Nizza • Ausnahmsweise in Nizza endet heute die 111. Tour de France. Weil in Paris am kommenden Freitag die Olympischen Spiele starten, kann das Finale nicht wie sonst üblich auf den Champs Élysées stattfinden. Stattdessen steht heute zwischen Monaco und Nizza ein 33,7 Kilometer langes Einzelzeitfahren an. Der Sieger steht schon so gut wie fest: Der zweimalige Tour-Sieger Tadej Pogacar aus Slowenien hat vor der letzten Etappe in der Gesamtwertung mehr als fünf Minuten Vorsprung.

Zahl der Atemwegserkrankungen hoch • Viele sind derzeit verschnupft, haben Husten oder Corona. Zwar ist laut Robert Koch-Institut der Zahl der Fälle von Atemwegserkrankungen aktuell in Deutschland gesunken - aber immer noch vergleichsweise hoch für einen Sommermonat. Um sich vor Sars-CoV-2-Viren, aber auch vor Erkältungsviren zu schützen, raten Mediziner dazu, die jeweiligen Impfungen im Blick zu haben und gegebenenfalls aufzufrischen.