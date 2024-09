Einen guten Morgen aus dem WDR-Newsroom wünschen euch Sabine Meuter und Victor Fritzen

THEMA DES TAGES

Wüst will nicht CDU-Kanzlerkandidat werden • Gut ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl wirbt NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) für eine Kanzlerkandidatur des Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Wüst selbst strebt nicht nach der Kanzlerkandidatur, wie er gestern nach einer Vorstandssitzung der Landes- CDU in Düsseldorf sagte. Wüst rief auch die Schwesterpartei CSU auf, eine Kandidatur von Merz zu unterstützen, weil " das die gemeinsamen Wahlchancen der Union enorm erhöhen würde ".

Er habe den Vorstand der NRW- CDU um Unterstützung für einen Kanzlerkandidaten Merz gebeten und dafür " viel Zuspruch " erhalten, sagte Wüst weiter. Der 49-Jährige galt neben Merz und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als Anwärter auf die Kanzlerkandidatur der Union. Er ist Vorsitzender der NRW - CDU , die als mitgliederstärkster Landesverband besonderen Einfluss in der CDU hat.

WEITERE NACHRICHTEN

Mittlerweile 18 Hochwasser-Tote in Nachbarländern • In den Hochwassergebieten in Mittel- und Osteuropa ist die Lage weiter ernst. Die Einsatzkräfte zählen mittlerweile mindestens 18 Tote. Es gibt weiterhin keine Entwarnung für Österreich, Tschechien, Rumänien und Polen - nur die Aussage, dass es ab heute weniger regnen soll. Für NRW besteht derzeit keine Gefahr, denn der Rhein ist vom Abfluss der Wassermassen aus den drei Nachbarländern nicht betroffen.

Hochwasser in Polen, Klodzko

Intel verschiebt Bau von Chipfabrik • In Magdeburg ist ein Milliardenprojekt erstmal auf Eis gelegt. Chip-Hersteller Intel hat den Baustart seiner großen Chip Fabrik verschoben: Sie wäre die größte Investition eines Unternehmens in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch der Konzern hat Geldsorgen und will deshalb erstmal nur zu Hause in den USA bauen.

Von der Leyen stellt neues EU-Kommissionsteam vor • Nachdem der Termin verschoben worden war, wird EU -Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Straßburg um 9 Uhr die EU-Kommissare und Kommissarinnen und ihre Zuständigkeiten vorstellen. Von der Leyen wollte die Ämter paritätisch verteilen. Die EU-Mitgliedsstaaten hatten aber mehrheitlich Männer nominiert. Daraufhin sollten sie sich nochmal neu zu sortieren. Erst gestern ist der bisherige Kommissar für den Binnenmarkt, Breton, zurückgetreten. Er warf von der Leyen "fragwürdiges Regieren" vor.

17-Jährige mit Benzin übergossen • Wegen Mordes muss sich ab heute ein 24-Jähriger vor dem Landgericht Arnsberg verantworten. Er soll im März eine 17-Jährige mit Benzin übergossen und angezündet haben, die junge Frau starb wenige Tage danach an ihren schweren Verletzungen. Das Opfer war die Schwester der ehemaligen Verlobten des Angeklagten. Laut Anklage soll der 24-Jährige die Trennung von ihr nicht verkraftet haben.