Einsatzfahrzeuge der Polizei am Rollfeld des Frankfurter Flughafens

"Letzte Generation" blockiert Frankfurter Flughafen • Wer heute vom Frankfurter Flughafen in den Urlaub fliegen will, muss sich auf Probleme einstellen. Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" sind auf das Gelände vorgedrungen und haben sich festgeklebt. Der Flugbetrieb wurde daraufhin zeitweise komplett eingestellt. Seit 7.30 Uhr gibt es wieder Starts und Landungen, es kommt aber weiterhin zu Einschränkungen.

Erst gestern hatten sich Mitglieder der "Letzten Generation" am Flughafen Köln/Bonn festgeklebt. 30.000 Reisende waren betroffen. Inzwischen hat sich die Lage dort wieder normalisiert.

Olympische Spiele: Deutsche Teams starten heute • Eigentlich beginnen die Olympischen Spiele erst morgen. Dann findet die große Eröffnungszeremonie statt, und dann kommt auch die Olympische Fackel in Paris an. Doch seit gestern finden bereits diverse Spiele statt.

Fußballnationalspielerin Alexandra Popp und Trainer Horst Hrubesch

Heute steigen deutsche Sportlerinnen in die Spiele ein: Die Handballerinnen treffen am Nachmittag auf Südkorea. Heute Abend spielen die deutschen Fußballerinnen gegen Australien. Chaos gab es gestern beim Auftakt-Fußball-Spiel Argentinien gegen Marokko: Es gab 20 Minuten Verlängerung und zwei Stunden Unterbrechung, weil marokkanische Fans den Platz gestürmt hatten. Am Ende stand's 2:1 für Marokko.

DHL beliefert "Problemhaus" in Duisburg nicht mehr • Die Deutsche Post beliefert ein ganzes Hochhaus in Duisburg nicht mehr mit Paketen. Zusteller hatten sich dort teilweise bedroht gefühlt. Das Gebäude ist – auch wegen Müllproblemen – stadtweit bekannt: Es handelt sich um den "Weißen Riesen" in Hochheide. 320 Wohnungen sind von dem Zustellungsstopp betroffen. Die Bewohner müssen ihre Pakete jetzt in einer Postfiliale abholen.

Flucht vor den Flammen

Kanada: 25.000 Menschen wegen Waldbränden evakuiert • In der Provinz Alberta im Westen von Kanada haben die Behörden 25.000 Menschen aufgerufen, sich vor Waldbränden in Sicherheit zu bringen. Auch die Besucher des Jasper-Nationalparks und des gleichnamigen Orts wurden aufgefordert, die Gegend zu verlassen. In Alberta wüten derzeit 175 Waldbrände, von denen etwa ein Drittel nicht unter Kontrolle ist. Die Provinz ächzt seit einigen Wochen unter sengender Hitze.

Halbjahres-Bilanz der Deutschen Bahn • Das erste Halbjahr 2024 lief nicht besonders gut für die Bahn: Zahlreiche Baustellen wegen eines maroden Schienennetzes, harte Arbeitskämpfe mit den Lokführern, dazu Extremwetterlagen mit Schäden an den Gleisanlagen. Gut ein Drittel der Züge fuhr verspätet oder gar nicht, viele Bahn-Kunden sind unzufrieden. Heute legt die Bahn ihre Halbjahreszahlen vor. Vorab sickerten bereits Meldungen über ein Minus von 1,2 Milliarden Euro durch.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu

Netanjahu vor US-Kongress: Israel kämpft bis zum "totalen Sieg" • Israels Ministerpräsident Netanjahu hat vor den höchsten Politikerinnen und Politikern der USA den Krieg im Gazastreifen verteidigt. Verantwortung für die Not der Menschen dort wies er zurück. Wenn Palästinenser nicht genug Nahrung hätten, dann nur, weil die Terrorgruppe Hamas diese stehle. Netanjahus Ziel sei es weiterhin, alle Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu befreien.

Die demokratische US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi kritisierte den Auftritt scharf. Dies sei der "bei weitem schlechteste Auftritt eines ausländischen Würdenträgers" gewesen, der vor dem US-Kongress je geredet habe. Um 19 Uhr (deutscher Zeit) trifft Netanjahu US-Präsident Biden.